تبوك 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسيُعد ميدان راية التوحيد الذي يقع على مساحة 7500 متر مربع, على طريق الملك فهد بين مبنيي إمارة منطقة تبوك وأمانتها، أحد أبرز المعالم الجمالية التي تميز مدينة تبوك.ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 متراً يحمل علم المملكة بعرض 12 متراً وطول 18 متراً، كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 متراً، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 متر مربع، كما يضم المشروع عدداً من أعمدة الإنارة التجميلية، لتظفي على المشروع لمسه جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.// انتهى //17:55ت م0073