تبوك 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية بتبوك "جستن" غداً, دورة تدريبية عن بعد بعنوان "التصميم التعليمي .. المفهوم والتطبيق لتجويد العملية التعليمية" عبر منصة شمس التابعة للمركز الوطني للتعلم الإلكتروني.وأوضحت الجمعية أن هذه الدورة تأتي ضمن مبادرة الجمعية في تقديم حزمة من الدورات التعليمية والثقافية والاجتماعية خلال أيام عيد الفطر المبارك, وانسجاماً مع حملة "يداً بيد" التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.ودعت الجمعية الجميع للمشاركة والالتحاق بهذا الدورة والاستفادة مما يطرح من خلاله من مواد وفْق أساليب علمية صحيحة.// انتهى //18:20ت م0074