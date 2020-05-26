الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.// انتهى //18:47ت م0077