المدينة المنورة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" من خلال جولة ميدانية اليوم, التزام المواطنين والمقيمين بمحافظة وادي الفرع بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر المبارك، ومدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.وتواصل مختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظة, ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //18:50ت م0078