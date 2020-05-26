جيبوتي 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل جديد بقيمة 6 ملايين دولار لمساعدة جيبوتي على التصدي لخطر انتشار أسراب الجراد.ويأتي هذا التمويل في إطار البرنامج الطارئ لمكافحة الجراد، وهو عملية إقليمية تركز على مساعدة المزارعين ومربي الماشية والأسر القروية على التعافي من آثار أكبر غزو للجراد في عقود.وأفاد البنك الدولي أن هذه العملية تدعم جهود جيبوتي في مساعدة المجتمعات المحلية وتقوية أنظمة المراقبة والإنذار المبكر للحد من خطر انتشار الجراد في المستقبل.// انتهى //19:20ت م0082