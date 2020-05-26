عام / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 718 إصابة
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
عمّان 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 718 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة -من سائقي الشاحنات- أردنيين، و4 حالات مخالطين لحالات إيجابية أُعلن عنها سابقاً، مبينة في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 451 حالة.
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19:38ت م
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