القاهرة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.وجرى خلال الاتصال تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن رئيس الوزراء الهندي أكد خلال الاتصال عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، مثمنًا الدور السياسي البارز الذي تقوم به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //19:38ت م0085