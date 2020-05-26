أديس أبابا 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 115 ألفاً و346 حالة.وأفاد بيان المركز اليوم أن 3 آلاف و521 إصابة جديدة رفعت الحصيلة إلى 115 ألفاً و346، مضيفًا أن حصيلة المتعافين بلغت 46 ألفًا و426 مقابل وفاة 3 آلاف و471 شخصًا.وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات بـ23 ألفًا و615، تليها مصر بـ17 ألفًا و967، ثم الجزائر بـ8 آلاف و503، فنيجيريا بـ8 آلاف و68.// انتهى //19:39ت م0087