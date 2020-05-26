جنيف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسدعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول القرن الأفريقي والبحيرات العظمى لضمان تغطية اللاجئين بشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى تدهور أوضاعهم الإنسانية مع بدء الأثر الاقتصادي الكبير لكوفيد ١٩وسياسات الإغلاق وفقدانهم لأجورهم اليومية.وثمّن المتحدث باسم المفوضية شارلي ياكسلي جهود الحكومات التي أدرجت اللاجئين في خطط الطوارئ والاستجابة الوطنية للجائحة .// انتهى //19:51ت م0089