عرعر 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن في مركز الشريم بمنطقة الحدود الشمالية في أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي يستمر حتى يوم غد كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.وتابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" التزام المواطنين والمقيمين بمركز الشريم بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية، ومدى الوعي المجتمعي من الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.// انتهى //19:53ت م0090