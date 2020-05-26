عام / "واس" ترصد التزام أهالي الشريم بالحدود الشمالية بتطبيق منع التجول الكلي في عيد الفطر
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
عرعر 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
يواصل رجال الأمن في مركز الشريم بمنطقة الحدود الشمالية في أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي يستمر حتى يوم غد كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.
وتابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" التزام المواطنين والمقيمين بمركز الشريم بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية، ومدى الوعي المجتمعي من الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.
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19:53ت م
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