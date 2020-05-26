جدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مبادرة "نثمن جهودكم" ضمن مبادراته تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تضامناً مع حملة "بِرّاً بمكة"، التي وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاقها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وتهدف المبادرة لتفعيل برامج المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وزيادة المشاركة فيها ، وخاصة في ظل هذه الجائحة ومساندة أعمال الجهات ذات العلاقة من منسوبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والقطاع الخيري والتطوعي ، وذلك برعاية ودعم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، ومتابعة معالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مايسهم في نجاح مبادرات المجلس كافة .وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني أن مبادرة "نثمن جهودكم" تبرز مجهودات العاملين في الميدان خلال هذه الجائحة ، من مختلف الجهات والقطاعات مشيراً إلى أن المبادرة انطلقت في مرحلتها الأولى في مكة المكرمة ، لتشمل في مرحلتها الثانية جميع المناطق والمدن .// انتهى //20:42ت م0091