طريف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة طريف جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، جهود رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل المحافظة ومخارجها, كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول الكلي.// انتهى //20:44ت م0092