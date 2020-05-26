الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واساختتمت أمانة منطقة الرياض الفعاليّات التي أطلقتها بمناسبة عيد الفطر 1441هـ، محققة فيها معايير التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازيّة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع المحافظة على قيمة الابتهاج والفرح التي عمّت جميع أرجاء المنطقة.واتسمت فعاليات الأمانة بالتنوّع لتشمل مختلف الفئات العمريّة، دون أن تخلو من البُعد الإنساني، الذي تمثل في توزيع العيديّات في المستشفيات والمحاجر الصحية الفندقيّة والجمعيات الخيرية، وعلى رجال الأمن العاملين في الميدان.وشاركت الأمانة السكّان في فعالية إطلاق البالونات إلى سماء الرياض عند الساعة الخامسة عصرًا في أول أيام العيد، مختارة اللونين الأخضر والأبيض تعبيرًا عن التلاحم الوطني، إلى جانب تنظيمها مسابقة أفضل صورة وفيديو، التي حظيت بتفاعل واسع من السكان الذين وثقوا لحظات الفرح والابتهاج في وسم "عيد الرياض عيدين", كما نظمت ثلاث أمسيات شعريّة عن بُعد عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر.وتحرص أمانة منطقة الرياض في الأعياد على تنظيم الفعاليّات المعززة للترابط الاجتماعي فيما بين السكّان، والمحافظة على الموروث الشعبي في المنطقة، وبما ينسجم مع أجواء البهجة بالعيد.// انتهى //20:44ت م0093