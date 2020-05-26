بريدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ثلاثة مواطنين ـ في العقدين الثالث والرابع من العمر ـ وبحوزتهم ( 5943 ) قرص امفيتامين، وقطعة تزن ( 37) جرام من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تنكرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم، حيث تمت متابعتهم وضبطهم والقبض عليهم وإيقافهم والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //20:49ت م0095