بغداد 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 216 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منها 163 إصابة في بغداد.وتوزعت الإصابات الأخرى على مدن النجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط ونينوى والديوانية وذي قار وبابل وصلاح الدين, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 4848 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد للوفيات إلى 169 وفاة كما سجلت 41 حالة شفاء جديدة, مارفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2852 حالة.// انتهى //20:49ت م0096