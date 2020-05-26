واشنطن 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً قياسياً عند فتح جلسات التداول اليوم، وذلك في ظل استئناف الأنشطة التجارية، وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد.وقفز ستاندرد آند بورز 2.2 بالمئة إلى 3020 نقطة عند الفتح، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29 بالمئة ليصل إلى 24781.84 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89 بالمئة إلى 9501.21 نقطة.// انتهى //20:57ت م0097