أبوظبي 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بحثا خلاله علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة بين البلدين وفرص تنميتها ودعمها بما يحقق مصالحهما المشتركة.وتطرق الاتصال إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة فيما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة لمواجهة تحدي " كورونا " وسبل الحد من آثاره الإنسانية على المستويات كافة.// انتهى //20:58ت م0098