واشنطن 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسرحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بإدراج مجلس الأمن الدولي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي المدعو أمير محمد عبد الرحمن المولى، على لائحة العقوبات.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر : "إنها خطوة مهمة، اتخذها المجتمع الدولي لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش".وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، قد قررت إدراج المولى وهو عراقي الجنسية، على لائحة العقوبات بموجب القرار رقم 2368 .مما يذكر أن الخارجية الأميركية أدرجت المولى على لائحة الإرهاب في منتصف مارس الماضي.// انتهى //20:59ت م0101