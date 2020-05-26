بروكسل 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأجرى وزراء الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال اجتماع عبر الفيديو لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا وسبل الانتعاش الاقتصادي.وأوضح بيان للمجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أن الوزراء تبادلوا خبراتهم وقدموا تعليقات حول كيفية رفع القيود المتعلقة بـكوفيد 19 تدريجيًا وإعادة تشغيل الاقتصاد والأنشطة الاجتماعية ، مع مراعاة الاعتبارات الصحية .وحدد الوزراء إجراءاتهم الوطنية وجداولهم الزمنية، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك ضمان اتباع نهج متناسب عند رفع القيود وفتح الحدود.وقدم الوزراء وجهات نظرهم بشأن الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي الشامل للاتحاد الأوروبي, وحددوا توقعاتهم بشأن التعديلات على الإطار المالي التالي متعدد السنوات ليأخذوا في الاعتبار الحقائق الجديدة وفيما يتعلق بصندوق التعافي المخطط له.كما جرى التطرق إلى عدد من مجالات العمل الرئيسة خلال المناقشة مثل تعزيز السوق الموحدة مع ضمان تكافؤ الفرص، ودعم التماسك والتقارب، والتحول الأخضر والتحول الرقمي، وتعزيز الاستقلال الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي.// انتهى //21:21ت م0106