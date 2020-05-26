واشنطن 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية، تسجيل 24,958 إصابة مؤكدة و 592 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,637,456 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 97,669 حالة وفاة.// انتهى //21:40ت م0111