الرباط 3 شوال 1441 ه موافق 26 مايو2020 م واسسجلت المغرب اليوم 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، 37 منها سجلت في مدينة الدار البيضاء ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7577 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 202 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء بلغت في المجموع 4881 حالة شفاء بعد تعافي 107 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بالفيروس.// انتهى //21:41ت م0112