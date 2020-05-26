عام / المغرب تسجل 45 إصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
الرباط 3 شوال 1441 ه موافق 26 مايو2020 م واس
سجلت المغرب اليوم 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، 37 منها سجلت في مدينة الدار البيضاء ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7577 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 202 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء بلغت في المجموع 4881 حالة شفاء بعد تعافي 107 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بالفيروس.
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