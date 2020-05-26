القاهرة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة.وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان له اليوم، عن خروج 127 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5027 حالة.وأوضح أن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 18756 مصابا والعدد الكلي للوفيات بلغ 797 وفاة.// انتهى //21:50ت م0113