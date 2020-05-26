ظهران الجنوب 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن في محافظة الحرجة بمنطقة عسير خلال أيام عيد الفطر المبارك جهودهم لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي يستمر حتى يوم غد كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية، ومدى الوعي المجتمعي من الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.// انتهى //21:59ت م0116