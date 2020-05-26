الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسحسم بايرن ميونيخ المتصدر مواجهته أمام مضيفه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند عندما تغلب عليه 1-صفر اليوم على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني ليقترب بشكل كبير من تحقيق اللقب الثامن توالياً.ويدين بايرن ميونيخ بفوزه في المواجهة التي أقيمت بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى نجمه الدولي يوشوا كيميش الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 43 معززاً موقع فريقه في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند قبل ست مراحل من نهاية الموسم، وبات قريبا جدا من اللقب الثلاثين في تاريخه.وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ منذ الاستئناف والسابع على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه لايبزيغ في المرحلة الحادية والعشرين في التاسع من فبراير الماضي، والـ20 هذا الموسم.وفي المقابل، تلقى بوروسيا دورتموند بهذه الخسارة ضربة موجعة في سعيه إلى اللقب التاسع في تاريخه والأول منذ 2012، كونه كان يمني النفس بالفوز لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة وإشعال المنافسة على اللقب، بيد أنه بات الآن مهدداً بلحاق لايبزيغ به إلى الوصافة في حال فوز الأخير على ضيفه هرتا برلين الأربعاء في ختام المرحلة.وهي الخسارة الأولى لبوروسيا دورتموند في مبارياته السبع الأخيرة والأولى بعد فوزين عقب استئناف المنافسات.// انتهى //21:59ت م0117