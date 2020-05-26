جدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسواصلت محافظة جدة الإشراف وإيصال تبرعات حملة "برًّا بمكة" بأرجاء المحافظة والتي وجّه بإطلاقها سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في الثامن من شعبان الماضي بمحافظات المنطقة لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجول والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.ففي إحصائية حديثة وصل عدد المتبرعين منذ انطلاقها وحتى نهاية رمضان الحالي 3489 متبرعًا بمجموع تبرعات تجاوزت مليوني تبرع استفاد منها أكثر من مليون ونصف أسرة.هذا وتتنوع التبرعات في الحملة ما بين سلال غذائية وعينية وإلكترونية وخدمات علاجية وإيواء وتسكين .فيما تتم عملية إيصال تلك التبرعات وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع عدة جهات، من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطة جدة، صحة جدة، غرفة جدة، جمعية مراكز الأحياء بالإضافة لعدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.// انتهى //23:51ت م0124