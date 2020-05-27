سكاكا 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسواصلت أمانة منطقة الجوف حملتها للتأكد من مدى التزام مندوبي التوصيل باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين .كما وجهت الفرق الرقابية أكثر من 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن .وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية أو فحص طبي للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات وعدم وجود معقمات داخل المركبات وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، وعدم نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.ودعا الماجد عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).// انتهى//00:14ت م0127