الدرب 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسعايد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم عبر الاتصال المرئي المرضى المنومين بمستشفى الدرب العام بمناسبة عيد الفطر المبارك،متمنيا لهم الشفاء العاجل .كما اطلع محافظ الدرب عن بعد على سير العمل بالمستشفي , مستمعا إلى شرح مفصل من مدير المستشفى علي بن محمد أبو شقارة عن الخدمات المقدمة للمرضى والمنومين، وتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير والبركات.// انتهى //00:14ت م0128