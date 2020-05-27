جدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل معايدة للمستفيدين والعاملين بالمراكز التأهيلية التخصصية "ثقة وإشراقة" عبر تقنية الاتصال المرئي الحديثة بهدف توثيق الصلة ومعايشة أجواء العيد السعيد بمشاركة 150 مستفيداً.وهنأ مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي الجميع بعيد الفطر المبارك, داعياً الله أن يعيده علينا باليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن من كل مكروه ويديم عليه أمنه وأمانه ويحفظ قيادته الرشيدة.وأبرز ما تقوم به إدارة سجن بريمان من مجهودات متواصلة في المراكز التأهيلية التخصصية التي تعمل وفق المنهج العلمي في تأهيل المستفيدين بالشكل المطلوب ليعودوا أفراداً مؤثرين بشكل إيجابي في مجتمعهم.كما زف مدير إدارة البرامج التأهيلة التخصصية بمنطقة مكة المكرمة المقدم دكتور محمد بن فايز القرني التهنئة بالعيد السعيد، منوهاً بدور المراكز التأهيلية التخصصية في تكوين الأفراد الصالحين والنافعين لهذا الوطن المعطاء.من جانبهم عبر عدد من المستفيدين عن سرورهم بهذه البادرة الطيبة، والمتمثلة في إقامة حفل المعايدة ومشاركة أفراد المجتمع أفراحهم، مثنين على هذه المراكز التخصصية وما تقدمه من مبادرات إيجابية توجد قوة العزيمة والإصرار للمضي نحو النجاح والتقدم.// انتهى //00:30ت م0130