الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليوم أنه سيتم استئناف الدوري المحلي من السبت المقبل بعدما أقرت الحكومة المحلية بدء التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق التام في البلاد.وأوضح الاتحاد في بيان له أن البطولة المعلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" ستعاود نشاطها في 30 مايو الجاري، مبيناً أن جميع المباريات المتبقية ستقام من دون جمهور، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم جميع اللاعبين والحكام المشاركين في المباريات بالخضوع لفحص درجة حرارة قبل كل مباراة.// انتهى //00:32ت م0131