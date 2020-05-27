واشنطن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومةً بتفاؤل حيال تطوير لقاحات لفيروس كورونا، وعودة النشاط الاقتصادي.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 531.53 نقطة، بما يعادل 2.17 بالمئة، إلى 24996.69 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 36.36 نقطة، أو 1.23 بالمئة، مسجلا 2991.81 نقطة.وقفز المؤشر ناسداك المجمع 15.63 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 9340.22 نقطة.// انتهى //00:34ت م0132