عام / قطاع طريف الصحي يجري أكثر 2000 فحص خلال المسح الميداني و 72000 فحص بنِقَاط الفرز البصري بمداخل المحافظة
الأربعاء 1441/10/4 هـ الموافق 2020/05/27 م واس
طريف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
أجرى القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية 72000 فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بمداخل محافظة طريف عبر نقاط الفرز البصري ،للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة، وذلك خلال الشهر الماضي .
كما تكثف الفرق الطبية الميدانية جولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين بالمحافظة، وقد فُحص أكثر من 2000 من العمالة في مقرات سكنهم وعملهم للتحقق من عدم وجود أعراض لديهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم، لإيصال المعلومة الصحية الصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها .
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