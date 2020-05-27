تونس 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسبحث الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اتصال هاتفي جرى بينه ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الأوضاع داخل ليبيا والتطورات الأخيرة التي شهدتها.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم، أن سعيد جدد بالمناسبة التأكيد على تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيًا ليبيًا خالصًا، يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة والحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان.//انتهى //02:00ت م0137