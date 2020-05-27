عمّان 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسقالت السلطات الأردنية اليوم، إن الوضع الوبائي في البلاد يسمح بفتح المزيد من القطاعات وعودة العمل فيها.ورجح الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن الدكتور نذير عبيدات، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة العمل اليوم في القطاع العام والقطاعات الأخرى.وأشار الدكتور نذير عبيدات في تصريح صحفي إلى قدرة الطواقم الطبية وفرق الاستقصاء الوبائي في الأردن على التعامل مع أي تطور للإصابات.وبين أن اللجنة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في البلاد، مؤكدا أن خصوصية الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى وهي ما يحدد نسبة وطبيعة القطاعات التي يسمح بعودة العمل فيها.//انتهى//02:11ت م0138