نواكشوط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي اليوم، في نواكشوط ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " لدى موريتانيا مارك لوسيه.وجرى خلال اللقاء بحث مختلف علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المنظمة الأممية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وخاصة في المجال الاقتصادي .// انتهى //02:22ت م0139