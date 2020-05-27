اقتصادي / وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني يلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة
الأربعاء 1441/10/4 هـ الموافق 2020/05/27 م واس
نواكشوط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
التقى وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي اليوم، في نواكشوط ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " لدى موريتانيا مارك لوسيه.
وجرى خلال اللقاء بحث مختلف علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المنظمة الأممية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وخاصة في المجال الاقتصادي .
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