عام / موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/10/4 هـ الموافق 2020/05/27 م واس
نواكشوط 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، أنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 268 حالة مؤكدة.
وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الصحي في البلاد، أنه تم تسجيل أيضًا 4 وفيات، ليرتفع العدد إلى 13 حالة وفاة، إلى جانب شفاء 15 حالة.
ولفت النظر إلى أن الإصابات الستة تم اكتشافها بعد إجراء 571 تحليلاً مخبريًا.
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