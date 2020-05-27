كانبيرا 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأعلنت الشرطة الأسترالية ضبط كمية كبيرة من مخدرات الميثامفيتامين (الايس) تصل قيمتها السوقية إلى 300 مليون دولار أسترالي كانت مخبأة داخل 800 زجاجة.وأوضحت الشرطة أنها قامت أيضا بمصادرة أموال نقدية بقيمة 560 ألف دولار أسترالي واعتقلت سبعة أشخاص في غرب سيدني على صلة بالمضبوطات والتحقيق المتعلق بغسيل الأموال واستيراد المخدرات غير المشروعة.// انتهى //05:00ت م0150