الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام.. الأحد المقبلعودة الحياة الطبيعية تدريجياً ابتداء من الخميس وعلى ثلاث مراحل63 % نسب التعافي.. والوفيات الأقل عالمياً«كورونا» تحت السيطرة و«الالتزام» السلاح الأقوىقرارات عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي تؤكد الثقة بوعي المواطن والمقيمشفافية المملكة لمواجهة كورونا أبهرت العالمفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ10 دقائقالشؤون الإسلامية في تعميمين للمساجد.. إلزام بالكمامات ومسافات بين المصلينالإرهاب الحوثي يصيب ثلاث نساء200 ممارس صحي من الرياض لدعم مستشفيات المدينةدعوة فرنسية - ألمانية لفتح الحدود الأوروبية.. وأيرلندا دون وفيات للمرة الأولى«الصحة العالمية» تعلّق تجارب عقار هيدروكسي كلوروكينالجزائر تتأهب لرفع الحجر الصحيالمتعافون من كورونا تنخفض نسبة إصابتهم بالفيروس مجدداًالاحتلال يمنع الصلاة في الحرم الإبراهيميالكوريتان انتهكتا الهدنة في المنطقة الحدودية// يتبع //06:00ت م0003