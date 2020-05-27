عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/10/4 هـ الموافق 2020/05/27 م واس
الرياض 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام.. الأحد المقبل
عودة الحياة الطبيعية تدريجياً ابتداء من الخميس وعلى ثلاث مراحل
63 % نسب التعافي.. والوفيات الأقل عالمياً
«كورونا» تحت السيطرة و«الالتزام» السلاح الأقوى
قرارات عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي تؤكد الثقة بوعي المواطن والمقيم
شفافية المملكة لمواجهة كورونا أبهرت العالم
فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ10 دقائق
الشؤون الإسلامية في تعميمين للمساجد.. إلزام بالكمامات ومسافات بين المصلين
الإرهاب الحوثي يصيب ثلاث نساء
200 ممارس صحي من الرياض لدعم مستشفيات المدينة
دعوة فرنسية - ألمانية لفتح الحدود الأوروبية.. وأيرلندا دون وفيات للمرة الأولى
«الصحة العالمية» تعلّق تجارب عقار هيدروكسي كلوروكين
الجزائر تتأهب لرفع الحجر الصحي
المتعافون من كورونا تنخفض نسبة إصابتهم بالفيروس مجدداً
الاحتلال يمنع الصلاة في الحرم الإبراهيمي
الكوريتان انتهكتا الهدنة في المنطقة الحدودية
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