وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خارطة الطريق ) : حمل مساء الاثنين بشائر خير لمواطني المملكة والمقيمين على أرضها، عندما أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى يبدأ تطبيقها غداً الخميس في مشوار محاصرة جائحة كورونا.وواصلت : ولم يكد الناس يتباشرون بهذا التصريح إلا وظهر البيان التفصيلي فجر الثلاثاء حاملاً خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والتي عدها البيان مرحلة مهمة وحساسة للتعامل مع هذا الوباء.فصدرت الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ما عدا مساجد مكة المكرمة، والإيذان بمباشرة المنتسبين للقطاعين الحكومي والخاص أعمالهم، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.واعتبر البيان أن أهم أسباب نجاح المرحلة المقبلة يكمن في الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي، والعمل على حماية الفئات الأعلى خطراً من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.وبينت : منذ اليوم الأول لوصول وباء كورونا إلى المملكة والدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للقطاع الصحي لم ينقطع، ما جعل وزارة الصحة في جاهزية عالية وبأفضل المستويات، وهذا حدّ بشكل ملموس من انتشار هذا الفيروس وشيوع الثقافة التوعوية في المجتمع.وتابعت : الجميع يراهن على تفاعل المجتمع مع المرحلة الجديدة، فمثلما نجح في المرحلة السابقة وكان عاملاً مساعداً في السيطرة على تفشي المرض، سيكون في المرحلة المقبلة خير معين لقيادته والعاملين بالقطاع الصحي في انخفاض نسب الإصابات والوفيات.وختمت : ولم يجاف وزير الصحة الحقيقة عندما أكد على أن العودة إلى الأوضاع الطبيعية تتطلب أن نكون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاهتمام، واتباع الإرشادات الصحية، خصوصاً للفئات الأكثر خطورة.مرحلة جديدة شعارها الثقة بين القطاع الصحي وأفراد المجتمع، وهدفها مواصلة النجاح تلو النجاح ورسم لوحات مطرزة بمشوار حافل من الجميع، مدادها العمل بإخلاص والتعاطي مع الوباء باحترافية عالية ومجتمع واعٍ حريص على نفسه وبلاده بشكل يدعو للفخر والاعتزاز.// يتبع //06:01ت م0004