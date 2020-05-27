مكسيكو سيتي 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسسجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في يوم واحد.ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفا و 560 إصابة. يذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا في العالم.// انتهى //07:01ت م0009