الباحة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي, والحجرة, والمخواة, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 9 مساء.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //07:42ت م0013