عام / بلدية ظهران الجنوب تستعيد 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية
الأربعاء 1441/10/4 هـ الموافق 2020/05/27 م واس
ظهران الجنوب 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واس
استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع اعتدي عليها أمس في موقع الضحضاح
جنوب المحافظة.
وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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