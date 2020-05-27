ظهران الجنوب 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واساستعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع اعتدي عليها أمس في موقع الضحضاحجنوب المحافظة.وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وأزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //08:28ت م0015