طرابلس 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على مناقشة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والرئيس التونسي قيس بن سعيد، خلال اتصال هاتفي بينهما، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الأحداث الأخيرة،وأكد بن سعيد تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبي- ليبي، يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس النواب عقيله صالح ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضرورة البدء في حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية، وتناول الطرفان التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا، حيث شددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة جنوب العاصمة، مشيرة إلى سيطرة الجيش الوطني على منطقة الهيرة، بينما دمرت قوات الوفاق ثلاث مركبات للجيش في محور الكازيرما جنوب العاصمة.ونقلت تصريحات الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إذ قال إن عملية "إيريني" لن تستطيع وقف تدفق السلاح إلى ليبيا بالكامل، مضيفًا أن العملية تسهم في ضبط تهريب السلاح، وكذلك ضبط حركة بيع النفط، وهما يغذيان الصراع في البلاد، مبينًا أن ضبط تهريب السلاح برا أمر شديد التعقيد.وتطرقت الصحف إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ، إذ بحثا مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، وأهمية العمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في ليبيا، محذريْن من مغبة التدخلات الخارجية في الأزمة .وعرجت الصحف على مناقشة الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شيرج، الوضع في السودان وليبيا،// انتهى //08:50ت م0016