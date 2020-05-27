القاهرة 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الهاتفية أمس مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، التي تناولت ملفات العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدى البلدين لمكافحة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.واهتمت بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وتناول العلاقات الثنائية، وآخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية.وأفادت بأن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين "عن بُعد" مع وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد بعد العاطي، ووزير المياه الإثيوبي سيلشى بقلي لبحث ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة قريبًا.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية أمس عن تسجيل 789 إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 18756 حالة، وتسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 797 حالة وفاة.وأشارت صحف الأربعاء إلى إعلان الجيش الليبي شن عملية عسكرية وشيكة ضد ميليشيات مصراتة شمال غرب ليبيا خلال اليومين المقبلين، للقضاء على الميليشيات المسلحة.وتحدثت عن تراجع إصابات كورونا حول العالم، لافتة النظر إلى سعي حكومات أوروبا إلى التحرك صوب إعادة فتح النشاط الاقتصادي والسياحي والحدود المشتركة، وكذلك اتجاه عدد من الدول العربية إلى تخفف الحظر والعودة إلى الحياة تدريجيًا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى تحذير الحكومة اليمنية من وقوع أكبر كارثة بيئية في حالة حدوث تسرب أو انفجار ناقلة النفط "صافر" العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غرب البلاد.// انتهى //10:27ت م0021