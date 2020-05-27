بيروت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمواقف التي أطلقتها قوى سياسية بشأن تعديل الميثاق الوطني مما تسبب بعودة التناقضات إلى الساحة السياسية تزامنا مع تصاعد حدة الأزمتين المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد مما ينذر بتداعيات خطيرة لا تحمد عقباها.وتطرقت إلى تأكيد السلطات العراقية أمس مقتل معتز الجبوي مسؤول تنظيم داعش الإرهابي وأبرز مساعدي زعيم التنظيم حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في دير الزور السورية.وتحدثت صحف الأربعاء عن دعوة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي خصوصًا ضم عدة أراض، مؤكدًا أن أي قرار بهذا الشأن لا يمكن أن يبقى من دون رد.ولفتت الانتباه إلى دعوة رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران ونظيره الألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك أمس إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن بعد أسابيع من الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.وأشارت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال تواجه خطر ذروة ثانية فورية في حال أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.وأخبرت صحف لبنان عن تنبيه البيت الأبيض أمس إلى أن هونغ كونغ قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي إذا فرضت الصين في المدينة مشروعها للأمن القومي وحرمتها من حكمها الذاتي.// انتهى //10:31ت م0023