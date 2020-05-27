طوكيو 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، إذ قادت أسهم القطاع المالي لتحقيق مكاسب وتعويض خسائر السوق التي تكبدتها في بداية التداولات.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.7 في المئة، ليصل عند مستوى 21419.23 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 فبراير الماضي، بينما أنهى مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا تداولاته مرتفعًا بنسبة واحد في المئة، ليغلق عند مستوى 1549.47 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 27 فبراير.// انتهى //10:59ت م0031