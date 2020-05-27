الخرطوم 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الليلة الماضية، اتصالا هاتفيًا مشتركًا من مساعد وزير الخارجية الأمريكي تبيور تاغي، والمبعوث الأمريكي الخاص بالسودان ودونالد بوث.واتُفِق خلال الاتصال على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور "يوناميد" السودان في شهر أكتوبر المقبل.// انتهى //12:09ت م0042