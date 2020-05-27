إسلام آباد 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسقُتل شرطيان باكستانيان إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وأوضح المتحدث باسم شرطة إسلام آباد اليوم أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل عشوائي على حاجز أمني في منطقة ترنول بإسلام آباد في وقت متأخر من الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل شرطي على الفور، وإصابة آخر بجروح، حيث تم نقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة بعد ساعات.وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت التحقيقات لمعرفة دوافع الهجوم، والعناصر التي تقف وراءه.// انتهى //12:09ت م0044