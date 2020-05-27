لندن 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسانخفض سعر الذهب اليوم لأدنى المستويات منذ أسبوعين متأثراً بتفاؤل المستثمرين تجاه فتح الأسواق بعد بدء بعض الدول الكبرى تخفيف حالات الإغلاق التام المصاحبة لجهود محاربة انتشار كورونا.وتراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3 في المئة، ليصل عند 1705.94 دولاراً أمريكياً، فيما انخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 في المئة، ليستقر عند 1695.80 دولاراً أمريكياً.// انتهى //12:10ت م0045