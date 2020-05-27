بغداد 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسقتل جندي عراقي وأصيب آخر بجروح، إثر هجوم إرهابي مسلح استهدف نقطة أمنية جنوب العاصمة العراقية بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم بأن مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي أطلقت النار على نقطة حراسة أمنية تابعة للفرقة 17 في قرية "حبش" بمنطقة صدر اليوسفية جنوب بغداد, مما أدى إلى مقتل أحد العناصر الأمنية وإصابة آخر بجروح.// انتهى //13:04ت م0047