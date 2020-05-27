بيروت 04 شوال 1441 هـ الموافق 27 مايو 2020 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الحاجة إلى قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان ما تزال ضرورية وملحة في ظل انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا.وشدد في تصريح له اليوم خلال زيارته مقر "اليونيفيل" في الناقورة جنوب لبنان على تمسك بلاده بتطبيق القرار 1701، داعيًا الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على العدو الإسرائيلي.وأعرب القائد العام لقوات اليونيفيل ستيفانو دل كول من جانبه عن تطلعه للتعاون مع لبنان من أجل تنفيذ القرار 1701، منوهًا بالتعاون المستمر للحفاظ على الهدوء.// انتهى //13:04ت م0048